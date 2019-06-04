فيينا – هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، بفعل مؤشرات على أن تباطؤا اقتصاديا بدأ في التأثير سلبا على الطلب على الطاقة.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود مزيج “برنت” عند 60.78 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.85% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما بلغت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” 52.80 دولار للبرميل، متراجعة بنسبة 0.85% أيضا مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبذلك تكون عقود النفط قد هبطت بنحو 20% من ذروة 2019، والتي بلغتها في أواخر أبريل الماضي، فيما سجل شهر مايو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر الماضي.

ولامتصاص فائض المعروض ودعم سوق النفط، تقوم 24 دولة منتجة للنفط في إطار اتفاق “أوبك+” بخفض الإنتاج مجتمعة بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ بداية العام الجاري.

ومن المفترض أن تتخذ الدول المشاركة في الاتفاق في وقت لاحق الشهر الجاري أو أوائل يوليو قرارا بشأن ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

المصدر: وكالات