تركيا – حققت منطقة إيجة غربي تركيا، رقما قياسيا في التصدير على المستوى الشهري، خلال مايو/ أيار الماضي.

وأوضح اتحاد مصدري منطقة إيجة، في بيان، أن قيمة صادرات المنطقة خلال مايو الماضي، بلغت مليار و306 مليون دولار.

وأضاف البيان، أن قيمة صادرات المنطقة خلال الشهر المذكور، ارتفع بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع مايو 2018، حيث بلغت حينها مليار و133 مليون دولار.

وذكر أن القيمة الحالية، تعتبر أعلى رقم مسجل لدى اتحاد مصدري منطقة إيجة منذ 80 عاما.

ولفت البيان، إلى أن قيمة صادرات المنطقة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية مايو 2019، بلغت 5 مليار و642 مليون دولار، بزيادة 2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

وبلغ إجمالي صادرات تركيا في مايو الماضي، 16 مليارا و813 مليون دولار، وهو “الرقم الأعلى في تاريخ البلاد على المستوى الشهري”.

الأناضول