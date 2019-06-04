السودان – وعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بفتح تحقيق في أحداث فض الاعتصام بالخرطوم الذي جرى يوم الاثنين وأسفر عن سقوط 35 قتيلا وعدد كبير من الجرحى.

وقال البرهان، “ندعو النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم”​​​.

وأكد البرهان أن الجيش السوداني لن يقف عقبة في وجه التغيير، مشيرا إلى أن المجلس سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 35 قتيلا، فيما أمر النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، بفتح تحقيق في الأحداث.

وحمّلت المعارضة السودانية المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير حاليا السلطة في البلاد، المسؤولية عن سقوط القتلى جراء فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، فيما نفى المجلس الاتهامات الموجهة إليه.

المصدر: سبوتنيك