تونس – أحرز الترجي لقب الدوري التونسي لكرة القدم للموسم الثالث تواليا والـ29 في تاريخه بعد ثلاثة أيام من احتفاظه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الترجي اليوم الاثنين فوزا كبيرا على شبيبة القيروان 4-0 سجلها آدم الرجايبي في (د.35)، هيثم الجويني في (د.66 من ركلة جزاء) وسعد بقير في (د.72 و86).

ورفع الترجي رصيده إلى 56 نقطة من 23 مباراة بفارق خمس نقاط عن النجم الساحلي الثاني.

وكان الترجي احتفظ بلقبه الإفريقي الجمعة الماضي، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد توقف مباراة الإياب عندما كان متقدما بهدف على أرضه (1-1 ذهابا) قبل نصف ساعة على نهايتها، لاحتجاج لاعبي الوداد على عدم احتساب هدف لهم وسط عدم توافر تقنية الفيديو.

المصدر: أ ف ب