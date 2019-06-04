ليبيا – تقدمت الحكومة المؤقته إلى أبناء الشعب الليبي كافه بأطيب التهاني وأعظم التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

الحكومة المؤقته اغتنمت بحسب بيان لها هذه المناسبة العظيمة لتذكر أبناء الشعب بضرورة التماشي بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على التسامح والوئام ووحدة الصف وتدعوهم إلى نبذ الفرقة وتجنب الفتن واجتناب كل ما يمكن أن يؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي وزرع الشحناء والتباغض بين أبناء الشعب.

ودعت الحكومة الله العزيز القدير إلى أن يعيده على الشعب وهو يرفل في خير وأمن وأمان واستقرار وينعم بالعيش الرخي الهني والحرية وأن يجنب البلاد وأهلها الفتن والمحن.