ليبيا – هنأ عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن السويحلي الشعب الليبي عامة بمناسبة حلول عيد الفطر ومن وصفهم بـ “بأبطال الجبهات” (قوات الوفاق) خاصة.

السويحلي قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” :هؤلاء الابطال كانوا في الموعد، فكسروا شوكة الغازي وحالوا دون تدمير طرابلس وتشريد أهلها” حسب زعمه.

وتعهد بأنهم لن يخذلوهم ولن يسمحوا لأي حزب أو جماعة بالمتاجرة بتضحياتهم التي كانت من أجل ليبيا فقط حسب تعبيره.

يشار إلى أن قوات الوفاق المدعومة بعدد من المطلوبين محلياً ودولياً ومقاتلي الجماعات المتطرفة حاولت اليومين الماضيين باستماتة استعادة مطار طرابلس العالمي من القوات المسلحة التي سيطرت عليه بعد تقدمها إلى مناطق جنوب طرابلس شهر ابريل الماضي دون تحقيق أي تقدم يذكر ، حيث لا تزال القوات المسلحة تحافظ على تمركزاتها في المطار وخلة الفرجان وعين زارة ووادي الربيع وقصر بن غشير .