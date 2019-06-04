مصر – تعرض الفنان عزت أبو عوف لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة ..

حيث خضع لبعض التحاليل والإشاعات للاطمئنان على صحته ..

وصرح الناقد الفني .. طارق الشناوي .. بأن حالته حرجة .. و طلب من الجمهور الدعاء له ..

وكان عزت أبو عوف ، قد خضع لعملية جراحية قبل سنوات وذلك لتركيب دعامتين في القلب ..

وكان عزت قد تزوج مؤخرًا من مديرة أعماله بعد رحيل زوجته ووالدة أطفاله

وقال خلال حوار تلفزيوني له إنه يعرفها منذ ما يقارب من 18 عامًا ،

و أنها دائما تسانده و تعتنى به .. وكشف أن عمرها الآن هو 40 عامًا

و أن زواجه منها أغضب أولاده

وذلك ﻹعتقادهم أنه تزوجها منذ فترة …