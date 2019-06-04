ليبيا – أعلن المجلس البلدي غات عن تشكيل لجنة طوارئ ومتابعة لأزمة الفيضانات بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي.

المجلس البلدي غات وجه بحسب المكتب الاعلامي التابع له نداء استغاثة لكل الليبيين والمنظمات المحلية والدولية تقديم المساعدة العاجلة لأهل غات بعد الفيضانات التي اشتاحت البلدية.

وأوضح ان الفيضانات تسببت في وفاة عدد من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

ونوّه المجلس إلى أن بلدية غات بلدية منكوبة بناءً على ما سبق واحتياج البلدية للمساعدة العاجلة خاصة للأسر النازحة بفعل الفيضانات.