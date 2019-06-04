ليبيا – قال عضو المجلس البلدي لمدينة الجفرة عبداللطيف جلالة إن الجيش صدّ صباح أمس الاثنين هجومًا لمجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش على بوابة الـ”400″ بالقرب من مدينة الفقهاء.

جلالة أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم دون وقوع إصابات في صفوف الجنود ، مبينًا أنّ الجيش يلاحق المسلحين بعد فرارهم من المنطقة الواقعة في بلدية الجفرة وسط البلاد.

وأشار جلالة إلى أن الأوضاع في المنطقة تسير بشكل جيد ، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية مستعدة ومتأهبة لمثل هذه الهجمات التي تكررت خلال الأشهر الماضية.