انجلترا – لم تخل الزيارة الدولية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بريطانيا من الخروج عما يتطلبه البروتوكول خلال لقائه الملكة إليزابيث الثانية، رغم سعيه للامتثال للبروتوكولات.

فقد خرج الرئيس الأمريكي أثناء مأدبة العشاء التي أقامتها ملكة بريطانيا على شرفه عن البروتوكول، حيث ربّت على كتفها وهو ما يعد أمرا غير مقبول.

وفي كلمة ألقاها ترامب في حفل العشاء الذي أقامته الملكة على شرفه وأثناء رفعه نخب الملكة، أعرب ترامب عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، ليس فقط على كرم الضيافة، بل وأيضا على “الطقس الجميل”، ما أثار ضحك الملكة.

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ميشيل، هي الأخرى خرقت البروتوكول الملكي البريطاني عند مرافقتها لزوجها في زيارته الرسمية لبريطانيا، حيث قامت باحتضان الملكة إليزابيث، وحتى لا تحرج الملكة ضيفتها ميشيل قامت هي الأخرى باحتضانها! مما يعد خروجا عن البروتوكول. المصدر: نوفوستي