ليبيا – هنأت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في بياناً لها اليوم الثلاثاء الأمة العربية والإسلامية والشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الوزارة قالت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه :”إن هذا العيد يأتي في الوقت الذي تواجه فيه أمتنا تحديات جمة على رأسها محاربة الإرهاب الذي ما فتئ يحاول تشويه صورة الإسلام وتعاليمه السمحة”.

ودعت الوزارة الجميع إلى التكاتف والتعاضد من أجل محاربة الإرهاب والقضاء عليه ونشر الصورة المثلى للإسلام،مناشدةً الجميع إلى نبذ الفرقة ووحدة الصف من أجل بناء ليبيا بما يحفظ كرامة مواطنيها ويحافظ على أرزاق الأجيال المقبلة من خلال الوقوف خلف القوات المسلحة التي يبذل رجالها دماؤهم الزكية لأجل خلاص ليبيا من الميليشيات الإرهابية والإجرامية الذين عاثوا في البلاد فسادا وقتلا وتدميرا.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها ستبذل قصار جهدها لأجل الوصول إلى وطن واحد موحد لاتتقاذفه الفتنة والفرقة ولا يعصف به الإرهاب ويعيش فيه المواطن حياة هانئة كريمة مطمئنة ملؤها رغد العيش والكرامة والأمن والأمان.