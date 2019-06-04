وبدا الأمير هاري، دوق ساسيكس، وكأنه يبذل جهدا من أجل عدم مصافحة الرئيس ترامب، وتظاهر بالانشغال مع أناس، خلال استعراض ترامب مصنوعات يدوية في قصر باكنغهام.

وبينما كان ترامب وزوجته ميلانيا يستعرضون الكنوز الثمينة في المعرض داخل القصر الملكي، وقف هاري في الجزء الخلفي من القاعة وبدا وجهه متجهما للغاية، وفق ما أظهرت صور انتشرت على نطاق واسع.

وتأتي زيارة ترامب إلى بريطانيا بعيد ساعات من وصفه لماركل بأنها “كريهة”، ردا على وصفها له بأنه “مثير للخلاف” و”كاره النساء” خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

وقال أحد الذين حضروا زيارة ترامب للمعرض داخل قصر باكنغهام: “يبدو أن الأمير هاري كان يحاول الحفاظ على مسافة بعيدة عن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا أثناء الجولة”.

وأضاف: “لقد بقي في الجزء الخلفي من القاعة طوال الوقت، وبدا وكأنه غير مهتم على الإطلاق” بزيارة ترامب للمعرض بحضور الملكة إليزابيث الثانية.

وحضر الأمير هاري مأدية الغداء مع الرئيس الأميركي والوفد المرافق له قبل الجولة داخل المعرض، لكنه لم يحضر مأدبة العشاء الفخمة له في القصر في وقت لاحق.