سوريا – شنت مقاتلات تابعة للنظام السوري، امس غارات جوية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، شمال سوريا، تسببت بمقتل طفل.

وطالت الغارات بلدات الأربعين ودير سنبل وخان شيخون وترملة والشيخ مصطفى ومعرة حرمة والفطيرة والهبيط.

وذكرت مصادر محلية للأناضول أن طفلًا قُتل في الغارات التي استهدفت بلدة دير سنبل.

وتشن قوات النظام وحلفاؤه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران غارات عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة في إدلب.

وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود، ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة مايو/أيار 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانة.

ودفعت انتهاكات النظام، تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبها المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطرا كبيرا نتيجة مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الالاف خلال الاسابيع الماضية.

الأناضول

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