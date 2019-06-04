في العيد.. رئيس برلمان الصومال يدعو الى الوحدة ونبذ التفرقة

في العيد.. رئيس برلمان الصومال يدعو الى الوحدة ونبذ التفرقة

الصومال – دعا رئيس البرلمان، محمد شيخ مرسل، الى الوحدة ونبذ الفرقة بين أبناء الصوماليين وذلك بعد أداء صلاة العيد في مسجد التضامن الإسلامي وسط حضور آلاف المصلين قدموا من أحياء العاصمة مقديشو.

أجواء الفراح هده السنة خلت من الطوابير والإجراءات الأمنية المشددة، بخلاف الأعياد السابقة.

وقال مرسل نسأل الله أن يتقبل صالح أعمالنا في الشهر الفضيل وأن يوحد صفوف المجتمع الصومالي والأمة الإسلامية جمعاء وأن يسود الأمن والطمأنينة على سائر بلاد المسلمين.

رقصات جماعية تجسد اجواء العيد

بعد صلاة العيد يجتمع مئات من أفراد قبيلة “آل فقي” في ساحة “كوتكا” بالعاصمة لأداء رقصات جماعية ممزوجة بأغنيات شعبية تعبيرا عن فرحة بمناسبة العيد الفطر المبارك.

اطفال وشيوخ يرتدون ملابس تقليدية حاملين السيوف والعكازات يؤدون رقصات فلكورية يجوبون خلالها منازل حي حمرويني ابتهاجاً بفرحة العيد.

يقول عبدالله احد المشاركين بالحفل للأناضول إن هذه الرقصات نسيج من ثقاتنا الاجتماعية التي تمتد لقرون، فنحرص على ادائها في مناسبات العيد شيوخا واطفالا تعبيرا عن فرحة العيد.

ويقصد مئات المواطنيين معظمهم الأطفال إلى ساحة “كوتكا” في حمروين للتنزه واستمتاع على هذه الرقصات الشعبية التي تقام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الأناضول