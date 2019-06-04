وأفادت “رويترز ” بأن مدينة تشورو في ولاية راجستان بشمال الهند سجلت أعلى درجة حرارة في البلاد، إذ بلغت 48.9 درجة مئوية، امس الاثنين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

ووفقا لموقع “إلدورادو” لمراقبة الأحوال الجوية توجد ثمانية من أعلى 15 بقعة حرارة في العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في الهند والبقية في باكستان المجاورة.

وقال رامرتان سونكاريا، المسؤول في تشورو، إن المدينة أصدرت تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة وأعدت عنابر للطوارئ في المستشفيات مزودة بمكيفات هواء ومبردات وأدوية إضافية كما جرى رش المياه في الشوارع لتخفيف درجة الحرارة والحيلولة دون ذوبانها.

وذكرت وسائل الإعلام، أن 17 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بسبب موجة الحر في ولاية تيلانجانا الجنوبية.

وقال مسؤول بالولاية إنه سيؤكد عدد القتلى بعد التأكد من أسباب الوفاة.

وبلغت درجة الحرارة في نيودلهي 44.6 درجة مئوية، الأحد، كما صدرت تحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة، الاثنين، في بعض المناطق في غرب راجستان وولاية ماديا براديش.