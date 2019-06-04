ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية أمام قصر باكنغهام ضد ترامب

ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية أمام قصر باكنغهام ضد ترامب

انجلترا – نظم مئات الناشطين، امس وقفة احتجاجية أمام قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجًا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد.

وتجمع مئات الناشطين أمام قصر باكنغهام، حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية مأدبة عشاء على شرف ترامب الذي يجري زيارة رسمية للمملكة المتحدة تستمر ثلاثة أيام.

وحمل الناشطون لافتات تنتقد سياسات ترامب المناهضة للهجرة، ولافتات أخرى تنتقد الحكومة البريطانية على دعوتها ترامب لزيارة البلاد.

واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم، ترامب وعقيلته ميلانيا، في إطار زيارة رسمية يجريها للمملكة المتحدة.

ووصل ترامب وعقيلته إلى قصر باكنغهام على متن طائرة مروحية، بعد إلغاء مراسم استعراض حرس الشرف؛ لأسباب أمنية.

وكان في استقبال ترامب وعقيلته لحظة وصولهما إلى القصر الملكي، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وعقيلته كاميلا، دوقة كورنو.

وأثارت لقطة عدم استقبال الملكة البريطانية ترامب عند مهبط المروحية في قصر باكنغهام اهتمام الصحفيين.

وعقب مراسم الاستقبال، أقامت الملكة إليزابيث الثانية مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف.

واصطحبت الملكة الرئيس الأمريكي في جولة اطلع من خلالها على مجموعة من مقتنيات القصر، بما في ذلك خريطة لنيويورك ترجع للقرن الثامن عشر وكتب عن جورج واشنطن (أول رئيس للولايات المتحدة).

وبعد الجولة في قصر باكنغهام، أجرى ترامب زيارة إلى كنيسة “وستمنستر” ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

والصيف الماضي، زار ترامب بريطانيا، والتقى بالملكة إليزابيث الثانية، وحضر معها مأدبة غداء، رغم أن زيارته لم تكن زيارة دولة، وفق وكالة “أسوشييتد برس”.

وقبل أكثر من عامين، وجهت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، دعوة لترامب لإجراء زيارة دولة رسمية، إلا أنه تم تأجيلها وسط مخاوف من استقباله، وأزمة بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وزيارة الدولة، هي الأعلى مستوى بين أنواع الزيارات التي تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات، ولها مراسمها وبرامجها الخاصة.

ولا تكون “زيارة دولة” إلا بدعوة رسمية من رئيس الدولة المضيفة لنظيره رئيس الدولة الزائر، فيكون فيها ضيفه شخصيا ويسكن في أحد مقرات إقامته الرسمية حتى نهاية الزيارة.

الأناضول