ليبيا – أكدت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة اليوم الخميس بأن القوات المسلحة خاضت في طرابلس العديد من معارك الإستنزاف واستهدفت عدد كبير من مخازن الذخيرة .

الاعلام الحربي كشف على أن القوات المسلحة قد تمكنت من تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لمجموعات من وصفتهم بـ” الحشد المليشياوي” (قوات الوفاق المدعومة من عد من المطلوبين محلياً ودولياً) ومن تحالف معهم من خارج الوطن .

وكشف الإعلام الحربي أنه نتج عن هذه المواجهات كشف اللثام عن حقيقة هذه الجماعات والتنظيمات وإرتباطها بدول أخرى وما أحدثه كل ذلك من خلافات وإنشقاقات داخل صفوفهم.

وذكرت شعبة الاعلام الحربي المسلحين الذين يقاتلون بصف قوات الوفاق مرة اخرى بما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر عند إنطلاق عملية “الفتح المُبين” والتي قال فيها :” سندخل بسلامٍ على من أراد السلام مُناصرين للحقّ غير غازيين من دخل بيته وألقى سلاحه فهو آمن ، ومن رفع الرايه البيضاء فهو آمن “.