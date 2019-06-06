أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة اللواء محمد منفور إستهداف سلاح الجو في ساعات الصباح الأولى من اليوم طائرة تركية مسيرة بعد رصدها وتتبعها عندما كانت تحاول استهداف قوات الجيش جنوب طرابلس .

وقال المنفور في حديث لـ المرصد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بأن الطائرة المسيرة أُصيبت تماماً بعد هبوطها بالقرب من المكان المخصص للطائرات الحربية في قاعدة معيتيقة وأضاف : ” توجد هناك أيضاً غرفة عمليات للمليشيات ” .

وأضاف المنفور مؤكداً وجود عدد 30 خبير عسكري تركي قال بأنهم يعملون لصالح المليشيات وبأن الطائرة التركية بدون طيار التي تم تدميرها هي واحدة من أصل ثلاثة طائرات من نفس النوع كما أكد بأن التقييم النهائي للضربة أكد بأنها ناجحة بنسبة 100% ولم تسفر عن أي ضرر جانبي .

كما أكد أن سلاح الجو لم ولن يستهدف مدرج المطار أو الطائرات المدنية حفاظاً على سير الرحلات للمواطنين بصورة منتظمة وقال : ” لكن الطائرات المعادية سوف تكون هدفاً لسلاح الجو ولن نتوانى عن تحييد أي هدف عسكري كما أن ما نشره إعلام الإخوان عن أن هدفنا كان تعطيل قوافل إغاثة غات هو مجرد تهريج للتغطية على الضربة الموجعة ” .

وكانت إدارة مطار معيتيقة قد أعلنت بداية إستهداف القصف لمدرج المطار المدني قبل أن تتراجع عن هذه الرواية وتؤكد بأن القصف كان خارج المدرج وأن حركة الملاحة والتشغيل تسير بشكل طبيعي .

ومن جهتها دعت مجموعة عمليات المنطقة الغربية إلى ضرورة تحييد المطارات المدنية في المنطقة الغربية وخاصة مطار معيتيقة عن الأعمال العسكرية بما يضمن إستمرارها كمرافق مدنية تقدم خدماتها للمواطنين بعد تدمير فجر ليبيا لمطار طرابلس سنة 2014 .

المرصد – خاص