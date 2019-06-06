ليبيا – أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة انطلاق قوافل تحمل عشؤات الأطنان من المساعدات الإنسانية من المخازن الاستراتيجية للحكومة في مدينة بنغازي، ومخازنها بمدينة سبها باتجاه بلدية غات التي اجتاحتها السيول في كارثة طبيعية لم تشهد المنطقة لها مثيلا ما فاقمت معاناة المواطنين في تلك المنطقة الواقعة في أقصى الجنوب الليبي على الحدود مع الجزائر.

ورفعت الحكومة المؤقتة حالة التأهب القصوى استجابة للفياضانات التي اجتاحت غات من خلال تكوين لجنة وزارية ترأسها رئيس مجلس الوزراء المكلف عبدالرحمن الأحيرش.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي لـ المرصد إن لساجنة الأزمة التي ترأسها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات – رئيس مجلس الوزراء المكلف عبدالرحمن الأحيرش في حال انعقاد دائم بمقر الهيئة الليبية للإغاثة بمدينة بنغازي بحضور عضو مجلس النواب محمد الجديد ، لمعالجة الأزمة في غات.

وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ووكيل وزارة الداخلية \ البهلول الصيد، ورئيس جهاز الإسعاف والطواريء سالم حسين، ورئيس هيئة الإغاثة الليبية، ومندوبين عن مختلف الوزارات والهيئات.

وأكد العريبي أن الحكومة المؤقتة فتحت خطا عاجلا لإرسال قوافل الإغاثة إلى غات متضمنة سلعا تموينية وأدوية طبية بما فيها الأمصال المضادة للدغ الزواحف السامة، والأغطية والمفروشات.

وأضاف العريبي أن القافلة اشتملت أيضا على حليب وحفاظات للأطفال وكبار السن والأغطية لمساعدة الأسر النازحة من بيوتها جراء الفيضانات، بالإضافة إلى مضخات لشفط المياه.

وذكر العريبي أن الشحنة ستصل خلال الساعات القادمة إلى مدينة غات، لافتا إلى أن الهلال الأحمر المدعوم من قبل الحكومة المؤقتة يجهز شحنة من المعونات والخيام ستنطلق من بنغازي لمدينة غات بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أنها من المتوقع وصولها خلال ساعات .

ولفت العريبي إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية تعمل على إجلاء العالقين في مناطق الفياضانات بغات، وكذلك تعمل على تسهيل حركة السير وتأمين قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة لتلك المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد العريبي أن أسطولا من سيارات الإسعاف سيرها جهاز الإسعاف والطواريء لمدينة غات، لافتا إلى أنها على باتت على مشارف المنطقة الغربية للتوجه إلى غات والمساهمة في تخفيف المعاناة عن أهلها.

وقال إن وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب أصدر تعليماته العاجلة برفع حالة التأهب والطوارئ ، بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بالمدن والقري والبلديات المحيطة بمدينة غات وما جاورها تحسبآ لأي طاري بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، وتكون بحالة جهوزية كاملة والعمل على مدار الساعة.

وأكد أنه أصدر تعليماته لجهاز الامداد الطبي بشحن كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية للمرافق الصحية بمدينة غات لتسهيل سرعة تقديم الخدمة .

وقال العريبي إن هذه التوجيهات والعمل جاءت ضمن الاتصالات المكثفة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني مع لجنة الأزمة التي تعمل على تذليل الصعاب ورفع معاناة المواطنين في غات على عكس حكومة الرئاسي غير الدستورية التي تستحوذ على كافة إيرادات ليبيا من النفط وغيرها واكتفت بالبروباقاندا الإعلامية التي تزيد من تفاقم أزمة غات.