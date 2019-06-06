ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي عن انطلاق رحلة جوية صباح اليوم من مطار بنينا الدولي محملة بقافلة من المساعدات إلى مدينة غات بحضور وزير الصناعة السنوسي صالح ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

وأوضح العريبي أن الشحنة التي نُقلت مباشرة إلى مطار غات عبر طائرة شحن تحتوي على أغطية ومفروشات ومولدات كهربائية وأدوية طبية.

وأضاف العريبي أن هناك قافلة طبية مزودة بجميع الأدوية الخاصة بالضغط والسكر والأدوية الخاصة بالأطفال والأمصال الوقائية انطلقت من مدينة سبها والمدن المجاورة لها عبر سيارات إسعاف مجهزة بالكامل ومصحوبة بفريق طبي.

وكانت الحكومة المؤقتة قد أرسلت يوم أمس الاربعاء أول قافلة من بنغازي وسبها إلى غات تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والأغطية وبعض المستلزمات العاجلة الأخرى .

وبين العريبي أنه تم توفير مضخات لشفط المياه ومضخات غاطسة لآبار مياه الشرب بالمولدات الكهربائية وهي الآن في طور الشحن من مدينة سبها إلى مدينة غات لمساعدة أهالي المدينة جراء السيول الجارفة.

وأكد العريبي أن الحكومة المؤقتة لن تتأخر عن أداء واجباتها تجاه أي مدينة أو منطقة أو قرية ليبية مهما كلفها ذلك رغم الحصار وانعدام الموارد لديها ورغم عبث السراج وعصابته بأموال الشعب بجلب الأسلحة والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون الجيش الليبي بطرابلس ، وذلك وفق تعبيره .