فيينا – واصلت أسعار النفط في العقود الآجلة، الصعود لليوم الثاني على التوالي، في تعاملات الجمعة، في ظل مؤشرات على أن أوبك ومنتجين آخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة (02:45 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1.05 بالمئة، أو ما يعادل 65 سنتا إلى 62.32 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.25 بالمئة أو 66 سنتا إلى 53.23 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت السعودية إنه يتعين على أوبك وحلفائها تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط عند المستويات الحالية، وإنها لا تريد صراعا على الحصة السوقية مع الولايات المتحدة أو تكرار انهيار الأسعار الذي حدث قبل خمس سنوات.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات صحفية اليوم إن أوبك قريبة من الموافقة على تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بعد يونيو/ حزيران المقبل.

وبدأ تحالف (أوبك+) الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر اعتبارًا من مطلع العام الجاري.

الأناضول