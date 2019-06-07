ليبيا – إدعى من تبقى من أعضاء المجلس الرئاسي في بيان لهم اليوم الجمعة بأن القوات المسلحة تستهدف بشكل ممنهج المدنيين والمنشىت المدنية ، مبيناً بأن مزاعمه هذه ترقى إلى جرائم الحرب كونها تنتهك قواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان .

الرئاسي أوضح في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد بأنه اتخذ الخطوات الاجرائية اللازمة لتقديم مرتكبي الجرائم الذي زعم بأن القوات المسلحة ارتكبتها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي .

وأكد بيان أعضاء الرئاسي على أن قوات الوفاق ومن وصفهم بـ”القوات المساندة” يواصلون المعركة دفاعاً على العاصمة وأهلها حسب زعمهم ، مضيفاً بأنهم يخوضون هذه المعركة بـ”شجاعة وبسالة” وأنهم يحققون تقدماً وأن النصر حليفهم بحسب نص البيان.