روسيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية، في حين أن التجارة العالمية لم تعد المحرك المطلق للاقتصاد العالمي”.

وقال بوتين، خلال الجلسة الختامية لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي العالمي، “في الواقع، لم تعد التجارة العالمية المحرك المطلق للاقتصاد العالمي، والمحرك الجديد، الذي من المفترض أن تلعب التقنيات الحديثة دوره، لا يزال قيد التصحيح ولم يبدأ العمل بكامل طاقته”.

ولفت إلى أن “الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية، ومستوى متزايد من الحمائية، سواء المباشرة أو المخفية”.

وأشار بوتين، إلى أن “النموذج الحالي للعلاقات التجارية الدولية في أزمة رغم نمو الاقتصاد العالمي”.

كما اقترح تأسيس بنك دولي للمعلومات.

وأشار إلى أن “الدولار أصبح أداة للضغط على دول العالم”.

وحول قضية شركة الاتصالات الصينية “هواوي”، قال الرئيس الروسي “يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، فيما يعتبر أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث”.

وتنظم فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء.

ويطلق على منتدى “سان بطرسبورغ” الاقتصادي اسم “منتدى دافوس الروسي”، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

وتعقد فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019 في الفترة الممتدة بين 6 و8 حزيران/ يونيو الجاري.