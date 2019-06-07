مصر – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالتصريحات الحادة التي عبر فيها النجم العربي الكبير يوسف شعبان عن رأيه بالفنان محمد رمضان.

وأكد الفنان يوسف شعبان، في مقابلة له مع مجلة عربية، أنه لا يمكن أن يقبل المشاركة في أي عمل درامي مع الفنان محمد رمضان، لأن الفنان الحقيقي لا يتطاول على زملائه ويحترم مشاهديه ويتمتع بمصداقية ما يقدمه للجمهور.

وقال شعبان: إن الفنان قديما عندما كان يشاهد فنانا كبيرا أقدم منه بسنة واحدة كان يقف له احتراما وتقديرا، فالفنان دون أخلاق لا يساوي شيئا، فما بالك لو تطاول على زملائه، مضيفا، أن الفنان من الأساس لا يجوز أن يطلق على نفسه لقب رقم واحد.

وبين طبيعة العلاقة التي كانت تربط الفنانين ببعضهم أيام “الزمن الجميل” بقوله: “نحن كنا نقدر الجيل السابق مثل شكري سرحان وأحمد رمزي، ونكمل ما تركه لنا النجوم الذين سبقونا، ولا نبدلهم من أجل الأموال”.

وسائل اعلام مصرية