“رولان غاروس”.. لقب السيدات بين بارتي وفوندروسوفا في أصغر نهائي كبير منذ 2008

“رولان غاروس”.. لقب السيدات بين بارتي وفوندروسوفا في أصغر نهائي كبير منذ 2008

فرنسا – انحصر لقب السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة، بين الأسترالية أشلي بارتي المصنفة ثامنة، والتشيكية اليافعة ماركيتا فوندروسوفا اللتين ستخوضان أصغر نهائي غراند سلام من حيث العمر منذ 2008.

وبعدما كان وصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أوائل العام الحالي أفضل نتيجة لها في بطولات “الغراند سلام”، حققت بارتي (23 عاما) الإنجاز الجمعة وأصبحت على بعد مباراة من اللقب بفوزها على المراهقة الأمريكية آماندا أنيسيموفا (17 عاما) بثلاث مجموعات 6-7 (4-7) و6-3 و6-3، فيما تغلبت فوندروسوفا البالغة 19 عاما على البريطانية جوهانا كونتا 7-5 و7-6 (7-2).

وسيكون بذلك نهائي السبت الأصغر في “الغراند سلام” منذ 2008 وبطولة “فلاشينغ ميدوز” الأمريكية بين الصربية آنا إيفانوفيتش (20 عاما في حينها) والروسية دينارا سافينا (22 عاما).

المصدر: “أ ف ب”