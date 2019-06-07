الصين – بدأت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، التشغيل الكامل لمشروع توسعة مصفاة تكرير النفط لمضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 10 ملايين طن.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الجمعة، إن استثمارات مشروع التطوير والتوسعة، بلغت أكثر من 31 مليار يوان (4.48 مليار دولار) واستغرق تنفيذه 23 شهرا.

وتعد بتروتشاينا الفرعية، شركة التكرير الوحيدة التي توفر وقود الطائرات مباشرة لمطار بكين داشينغ الدولي.

وفي 2018، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام 10.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 9.42 مليون برميل يوميا، لتكون أكبر مستورد للنفط الخام للعام الثاني على التوالي، بعد أن تفوقت على الولايات المتحدة في 2017.

الأناضول