تركيا – تفقد قادة الجيش التركي، قوات حرس الحدود شرقي البلاد، مع إيران وإرمينيا وإقليم نخجوان الأذري.

وشارك في عملية التفقد وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز.

وقال أكار، إنّ القوات التركية فعلت كل شيء يقع على عاتقها على أكمل وجه، من أجل حماية حدودها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مقر الفوج الخامس لقوات حرس الحدود بولاية إغدير (شرق).

وأضاف “سنواصل بعد اليوم أيضا، بكل عزم وإصرار على صون شرف حدودنا”.

وشدد وزير الدفاع التركي على الدور الهام الذي تقوم به وحدات حرس الحدود في تركيا من أجل حماية البلاد والحد من الهجرة غير النظامية.

الأناضول