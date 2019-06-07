الهند – مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تصبح أمراض الجفاف والإسهال والتعب والدوار والغثيان والقيء شائعة للغاية. وبما أن الصيف هو موسم للإصابة بالأمراض الناجمة عن الجفاف، فمن المهم بالنسبة لنا أن نحافظ على رطوبة أجسادنا وبرودتها حتى نتجنب هذه الأمراض.

ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” مجموعة من النصائح التي تضمن لنا الحفاظ على رطوبة أجسامنا وبرودتها، على النحو التالي:

1- تناول الأطعمة المرطبة

تأكد من تناول الأطعمة المرطبة للحفاظ على برودة جسمك والتخلص من الحرارة الزائدة، مثل البطيخ والكمثرى والتفاح والتوت والخوخ وجميع أنواع الخضروات ذات الأوراق الخضراء.

2- تجنب الأطعمة المنتجة للحرارة

تجنب الأطعمة الحمضية والفجل والجزر والثوم والفلفل الحار والطماطم والجبن المملح والقشدة الحامضة، لتقليل إنتاج الحرارة في جسمك، وتناول المزيد من السَلطات.

3- تناول الطعام في الوقت المناسب

يجب على المرء أن يأكل الطعام دائماً عندما يكون الجهاز الهضمي في أوج طاقته، ويكون ذلك خلال وجبة الغداء في منتصف النهار. وبحسب خبراء التغذية، فإن عدم تناول الغداء خلال الصيف يمكن أن يزعج الجهاز الهضمي ويساعد في زيادة درجة حرارة الجسم.

4- استخدم زيت جوز الهند

تدليك جسمك بزيت جوز الهند قبل الاستحمام، له تأثير مهدئ ومرطب على البشرة. يمكنك أيضاً استخدام زيت عباد الشمس.

5- تجنب المشروبات الساخنة

يمكن أن يتسبب تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة في رفع درجة حرارة الجسم، لذا يُنصح بتناول مشروبات معتدلة الحرارة لتفادي هذه المشكلة.

6- تجنب المشروبات المثلجة

يؤخر تناول المشروبات المثلجة عملية تحويل الطعام إلى طاقة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

وكالات