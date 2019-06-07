الولايات المتحدة – أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، استقرار معدل البطالة عند 3.6 بالمئة في مايو/ أيار الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق عليه، والأدنى منذ ديسمبر/ كانون الأول 1969.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 75 ألف فرصة عمل في مايو/ أيار الماضي.

وأشارت إلى استمرار ارتفاع وتيرة التوظيف في الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية.

وأوضحت أن عدد العاطلين عن العمل تغير بشكل طفيف عند 5.9 ملايين.

وخلال الشهر الماضي ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 6 سنتات ليصل إلى 27.83 دولارا، فيما بقي متوسط ساعات العمل في الأسبوع ثابتا عند 34.4 ساعة.

الأناضول