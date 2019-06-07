الولايات المتحدة – المعادن الموجودة في البيض مثل الحديد والزنك والفوسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم موجودة بكميات كبيرة، وهي ضرورية لصحة جسمك.

البيض من أكثر الأطعمة المغذية في العالم، وهو متعدد الاستخدامات في الطهي، ويحتوي كل من بياض البيض وصفار البيض على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية، فالبيض يعتبر مصدراً كاملاً للبروتين، لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، كما يحتوي على جميع الفيتامينات فيما عدا فيتامين «ج».

وتتوافر نسبة كبيرة من السيلينيوم في البيض (بيضة مسلوقة واحدة تزود الجسم بـ20 ميكروغراماً)، والسيلينيوم يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، ويقي من العدوى والأمراض.

وتحتوي البيضة الكبيرة الواحدة على 12 ميكروغراماً من اليود، الذي يعد معدناً أساسياً لتحسين سير العملية في الغدة الدرقية المسؤولة عن إدارة عملية النمو والأيض في الجسم.

ويحتوي البيض أيضاً على مادة غذائية غير مألوفة لنا، وهي الكولين، وهي من المغذيات الضرورية للمخ، وتساهم بشكل كبير في تحسين الذاكرة.

لكن هناك حقائق غير صحيحة عن البيض، سنذكر بعضاً منها فيما يلي:

غسيل البيض أمر مهم للغاية

هل تغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟ إذا كنت تفعل ذلك فهذه عادة خاطئة بلا شك، تحتوي قشرة البيض المسامية على طبقة رقيقة تحميها من الكائنات الحية الدقيقة والروائح والرطوبة الخارجية.

وعند غسل البيض فأنت تقوم بإزالة هذه الطبقة، وبفضل نفاذية غشاء القشرة يمكن أن تدخل العوامل الملوثة داخلها.

إن رغبتك في إزالة الأوساخ عن البيضة قد تؤدي إلى دفع البكتيريا الضارة (وخاصة بكتيريا السالمونيلا) خلال القشرة المسامية، وقد يؤدي هذا الأمر لحدوث تسمم غذائي.

البيض يساهم في زيادة الوزن

إن عملية إنقاص الوزن واكتسابه تعتمد بشكل كلي على السعرات الحرارية، فإذا كان معدل السعرات الحرارية في الأطعمة التي تتناولها أكبر مما يحتاجه جسمك، فإنه سيخزن السعرات الحرارية الزائدة على هيئة دهون.

يمكن لمعظم الناس إنقاص وزنهم عند تقليل الطعام اليومي بنسبة 250 إلى 500 سعرة حرارية.

إن إضافة بيضة مسلوقة إلى قائمة نظامك الغذائي في بعض الأحيان أمر جيد، فقد يساعدك البروتين الموجود في البيض في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يسهل عليك الالتزام بخطة النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية.

قد يساعد بروتين البيض أيضاً في الحفاظ على العضلات أثناء فقدان الدهون.

إن صفار البيض يحتوي على الكثير من الكوليسترول، وعرفنا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك بدا من المنطقي أن تجنُّب الكوليسترول في النظام الغذائي أمر منطقي.

لكنَّ الأبحاث أظهرت أن معظم الكوليسترول في أجسامنا يتكون من كبدنا، فهو لا يأتي من الكوليسترول الذي نتناوله. يتم تحفيز الكبد لصنع الكوليسترول في المقام الأول عن طريق الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة في نظامنا الغذائي، وليس الكوليسترول الغذائي.

تقول اختصاصية التغذية مارجوري نولان كوهن في فيلادلفيا إن تناول أربع أو خمس بيضات أسبوعياً يجب أن يكون آمناً لأي شخص معرَّض لخطر الإصابة بأمراض القلب.

البيض النيء فوائده أكثر من البيض المطهو

هناك اعتقاد خاطئ بأن البيض النيء يحتوي على بروتينات أكثر من البيض المطهو.

إن تناول البيض من دون طهي له مخاطر كبيرة، خاصة لدى كبار السن والأطفال والنساء الحوامل، فهو يزيد من احتمالية إصابة الشخص بعدة أمراض مثل السالمونيلا أو بكتيريا التيفود.

إن تناول البيض النيء يجعل العصارة المعدية غير قادرة على القضاء على البكتيريا داخل المعدة، لكن طهيها سيقضي على البكتيريا بسبب تعرُّضها لحرارة الطهي.

وبياض البيض النيء يحتوي على بروتين يسمَّى Avidine، يرتبط بقوة بالبيوتين (فيتامين بي 9)، ويمنع امتصاصه من الأمعاء.

وتشير الأبحاث إلى أن البروتين الموجود في البيض المطبوخ أكثر قابلية للهضم من البروتين الموجود في البيض الخام.

إذا كنت تأكل البيض نيئاً فقد لا يتمكن جسمك من امتصاص كل البروتين.

البيض البني أكثر صحة من البيض الأبيض

البيض البني ليس أفضل من البيض الأبيض، وهو ليس مؤشراً أو مرجعاً لجودة المواد الغذائية.

وقد أوضح تروي بوي، زميل زائر في قسم علوم الحيوان بجامعة كورنيل، لصحيفة نيويورك تايمز، إن اختلاف اللون لا يتعلق بجودة العناصر الغذائية، لكنَّ الجينات تجعل الدجاج الأبيض عادة يبيض بيضاً لونه أبيض، والدجاج الأحمر أو البني يبيض البيض البني.

كما أوضح أن البيض البني يكون في بعض الأحيان أغلى، ليس لأن الدجاج أفضل أو أكثر صحة، ولكن لأن الدجاجات التي تضع هذا النوع من البيض هي سلالات أكبر جسدياً من الدجاج الذي يضع البيض الأبيض؛ ولأن الدجاج الأكبر يحتاج إلى مزيد من الطعام يتعيَّن على المزارعين إنفاق المزيد على الغذاء، وفي المقابل تُمرر الزيادة في تكلفة الإنتاج لكل بيضة على المستهلكين.

وسمك البيضة لا علاقة له بلونها، فهو يعتمد فقط على عمر الدجاج، ففي حين تضع الدجاجات الصغيرة بيضاً بأصداف أكثر صلابة، تضع الدجاجات الكبيرة البيض بأصداف رقيقة.

يجب أن تضع بيضك في رفّ البيض الموجود بباب الثلاجة

إن أماكن وضع البيض في باب الثلاجة ليست بالفعل المكان المثالي لها. تقول اختصاصية التغذية مارجوري نولان كوهن: «باب الثلاجة يتم فتحه وإغلاقه كثيراً، هناك الكثير من التحولات في درجات الحرارة».

وتقول إن وضع كرتونة البيض في الجزء الخلفي من الثلاجة سوف يخفيه عن تلك التقلبات، وبالتالي فإن بيضك سيبقى طازجاً لفترة أطول.

ويمكنك اختبار أن البيضة طازجة أم لا بوضعها في كوب من الماء، فإذا طَفَت على السطح فهذا يشير إلى كونها قديمة وفاسدة، وإذا استقرَّت في القاع فعادة ما تكون هذه البيضة صالحة للأكل.

لون الصفار له علاقة بفائدة البيض

قد يكون لون صفار البيض أصفر باهتاً، وقد يميل للون البرتقالي، لكن لونه لا علاقة له بالنكهة أو القيمة الغذائية للبيض، وإنما باختلاف نوع الغذاء الذي يتناوله الدجاج.

اللون الأصفر الداكن يعني أن الدجاجة كانت تأكل الخضراوات، أما اللون الفاتح فيشير إلى أنها كانت تتناول نظاماً غذائياً يحتوي على القمح والشعير.