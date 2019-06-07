اليابان – أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، سيتوجه إلى طهران في الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء شينزو آبي للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية عن مصدر حكومي تأكيده أن، كونو سيصل طهران قبيل زيارة آبي المتوقعة في 12 يونيو الجاري، لإجراء مفاوضات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وأكدت الحكومة اليابانية رسميا أن آبي سيصل طهران “قريبا” في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ أكثر من أربعة عقود، ضمن إطار جهود طوكيو لتخفيف حدة التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، أنه من المهم للغاية بذل المساعي لتخفيف التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وتشجيع إيران على الالتزام بالاتفاق النووي والقيام بدور بناء في دعم استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن طوكيو تعمل بنشاط على تحقيق تسوية سلمية للخلاف.

وحسب مصادر إعلامية، فإن زيارة آبي إلى طهران ستستمر من 12 حتى 14 يونيو، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي.

المصدر: وكالات