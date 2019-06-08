فلسطين – أصيب 4 فلسطينيين بجراح وبحالات اختناق، امس خلال تفريق الجيش الإسرائيلي، مسيرة منددة بالاستيطان وجدار الفصل، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراد اشتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية، في بلدة كفر قدوم غربي نابلس، للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي هاجم المسيرة الأسبوعية، مطلقا الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن مشاركا أصيب بجراح، إثر إصابته بالرصاص المطاطي، فيما أصيب ثلاثة مشاركين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم معالجتهم ميدانيا.

وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116بؤرة استيطانية.

وبدأت إسرائيل بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل في 2002؛ بحجة منع “تسلل فلسطينيين بغرض تنفيذ هجمات ضدها”.

الأناضول