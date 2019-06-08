الإمارات العربية – هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش تونس بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191 صوتا.

وقال قرقاش على “تويتر”: “نبارك لتونس الشقيقة انتخابها لعضوية مجلس الأمن للفترة 2020/ 202 عن المجموعة العربية وبأصوات قياسية”.

كما أعرب الوزير الإماراتي عن تمنياته بالمزيد من النجاح للدبلوماسية التونسية في المحافل الإقليمية والدولية.

وانتخبت تونس الجمعة إلى جانب إستونيا والنيجر وفيتنام وسانت فنسنت وغرينادين أعضاء غير دائمين، ليحلوا محل غينيا الاستوائية وساحل العاج والكويت وبولندا وبيرو.

المصدر: RT