السودان – اعتقلت قوة أمنية سودانية، السبت، المتحدث باسم الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مبارك أردول.

وقال مصدر بالحركة في تصريح مقتضب للأناضول، إن قوة أمنية كبيرة اقتحمت مقر سكن أردول بالعاصمة الخرطوم، واعتقلته.

ووصل أردول وعدد من قيادات الحركة كوفد “حسن نوايا” مؤخرا إلى الخرطوم.

وحتى الساعة 08.20 تغ، لم تعقب السلطات السودانية على ما ذكره المصدر.

وكانت قوة أمنية اعتقلت الأربعاء، نائب رئيس الحركة، ياسر عرمان واقتادته إلى جهة غير معلومة.

والأربعاء، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في خطاب متلفز، استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، بعد يوم من إعلانه “وقف” عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.

وجدد تجمع المهنيين السودانيين (أبرز التجمعات المعارضة) دعوته لأربعة إجراءات بارزة هي: “العصيان المدني الشامل وإغلاق الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة”، و”الإضراب السياسي المفتوح في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاع العام والخاص”، و”التمسك والالتزام الكامل بالسلمية”، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

الأناضول