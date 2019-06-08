الناتو يطلق الأحد مناورات “بالتوبس 2019” في البلطيق

الناتو يطلق الأحد مناورات “بالتوبس 2019” في البلطيق

بروكسل – تنطلق الأحد، مناورات “بالتوبس 2019” العسكرية السنوية الواسعة لحلف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في بحر البلطيق، بمشاركة 18 دولة من الحلف وشركائه.

وذكر مراسل الأناضول، أن المناورات ستنطلق تحت إدارة الولايات المتحدة من ميناء “كيل” الألماني بمشاركة 16 دولة من الحلف إلى جانب السويد وفنلندا (دولتين شريكتين).

وتستمر المناورات لغاية 21 يونيو/حزيران الجاري، ومن أبرز دول الحلف المشاركة فيها: الولايات المتحدة وتركيا وألمانيا وبريطانيا، وفرنسا.

ويشارك في المناورات 8 آلاف و600 عنصرا من الوحدات العسكرية، و50 سفينة وغواصة، و40 طائرة وغيرها.

وتشهد المناورات التي تجرى للمرة الـ 47، تدريبات تدمير الغواصات وكسح الألغام البحرية، وتطوير الدفاع الجوي، وتنفذ تدريبات عسكرية ضد هجمات محتملة لسفن العدو.

الأناضول