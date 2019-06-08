سوريا – تعرضت الفنانة ديما بياعة للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب صورتها الرومنسية مع زوجها أحمد الحلو الذي يتواجد معها في كل المناسبات والاعمال ويدعمها بشكل دائم.

وتظهر طليقة النجم تيم حسن في الصورة بكامل اناقتها وجمالها وهي تحتضن زوجها وتلف قديمها عليه، الامر الذي اعتبره البعض تصرف جريء، مطالبين اياها التنبه لحركاتها خارج منزلها احتراما لابنيها ورد وفهد.

في المقابل دافع العديد من الاشخاص عن الصورة التي نشرتها بياعة، مؤكدين انها حرية شخصية ولم ترتكب اي فعل فاضح او غريب بل تمضي اوقاتاً من الحب والرومنسية مع زوجها الذي يحرص على ألا يفارقها ويعاملها ليس فقط كزوج انما كحبيب وصديق ايضاً.

كذلك وجهت النجمة السورية معايدة خاصة لكل متابعيها من خلال مقطع فيديو مع زوجها وتكلمت بلهجته المغربية الأم ولاحظ الجميع معرفتها وقدرتها على التكلم بطلاقة، الامر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين.

يذكر ان بياعة شاركت في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل “سلاسل دهب” مع مجموعة من النجوم السوريين مثل بسام كوسا و كاريس بشار وشكران مرتجى ومهى المصري.

المصدر : مواقع تواصل الاجتماعي