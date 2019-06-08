باكستان – قتل 4 عسكريين باكستانيين هم 3 ضباط وجندي، وأصيب 4 آخرون بانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال غربي باكستان.

وجاء في بيان للجيش الباكستاني أن إرهابيين استهدفوا مركبة عسكرية بعبوة ناسفة تم زرعها على جانب الطريق في بلدة خاركامار بمنطقة وزيرستان الشمالية.

وأضاف أن “3 ضباط وجنديا قتلوا، بينما أصيب 4 جنود بجروح”، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ولفت الجيش إلى أن المسلحين زادوا من هجماتهم في منطقة وزيرستان، حيث شهدت الشهر الماضي مقتل 10 من أفراد الأمن وإصابة 35 آخرين.

وتشهد باكستان وهي دولة نووية يقطنها زهاء 190 مليون نسمة، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تتبناها في معظم الحالات جماعات من الانفصاليين والإسلاميين.

المصدر: “شينخوا”