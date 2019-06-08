كوريا ج – حواسيب MacBook Pro من شركة آبل معروفة بأسعارها الباهظة، ولكن إذا كنت تريد بديلاً لحواسيب MacBook Pro من آبل بسعر أقل، فقد يكون لدى سامسونج شيء يناسبك.

في الواقع، لقد أعلنت الشركة الكورية الجنوبية مؤخرًا عن حاسوبين محمولين جديدان يعتبران جزءًا من سلسلة Samsung Notebook Series التي يصفها البعض بالحواسيب البديلة لـ MacBook Pro.

ويرجع ذلك أساسًا إلى تصاميم هذه الحواسيب المحمولة والتي يعتقد البعض أنها تشبه MacBook Pro، ولكن إذا وضعنا ذلك جانبًا، فهذه الحواسيب المحمولة تأتي مع بعض المواصفات الجيدة والتي قد تهم البعض. تشمل الحواسيب المحمولة الجديدة من سامسونج كل من Samsung Notebook 7 و Samsung Notebook 7 Force.

وبالنسبة للحاسوب Samsung Notebook 7، فهو سيكون متوفرًا بالحجمين 13 إنش و 15 إنش مع إبقاء الدقة في حدود FullHD في كلا الإصدارين. وسيضم كلاهما أيضًا الجيل الثامن من معالجات Intel Core، وسيدعم كل منهما ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية. أحد أوجه الإختلاف الرئيسية بين كلا الإصدارين بغض النظر عن حجم الشاشة هو قدوم طراز 13 إنش مع ما يصل إلى 512GB من الذاكرة التخزينية، في حين يأتي طراز 15 إنش مع فتحة SSD إضافية لزيادة الذاكرة التخزينية للجهاز.

أما بالنسبة للحاسوب Samsung Notebook 7 Force، فهو سيكون أكثر قوة قليلاً نظرًا إلى أنه سيضم بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1650، وسيدعم ما يصل إلى 24GB من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم ذاكرة تخزينية أكبر مع فتحات من أجل ذاكرة SSD واحدة وذاكرة HDD واحدة.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فالحاسوب Samsung Notebook 7 سيكلف إبتداء من 1000 دولار أمريكي وسيكون متوفرًا إبتداء من 26 يوليو، بينما سيكلف الحاسوب Samsung Notebook 7 Force إبتداء من 1500 دولار أمريكي.

وكالات