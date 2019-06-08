وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، التي نشرت النبأ، إن الحديث يدور عن قنابل Paveway من إنتاج شركة Raytheon الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، أن البيت الأبيض، برر هذه الخطوة، بتزايد التوتر مع إيران في الفترة الأخيرة، ومن أجل تحقيق ذلك، استخدم ترامب، صلاحيات استثنائية تمنحه الحق في إجراء المعاملات دون موافقة الكونغرس.