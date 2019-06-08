الولايات المتحدة – سمح الرئيس دونالد ترامب، دون إذن الكونغرس، بإنجاز أكثر من عشرين صفقة أسلحة مع الدول العربية، بما في ذلك واحدة، تنص على إنتاج مكونات قنابل جوية موجهة عالية الدقة، في السعودية، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، التي نشرت النبأ، إن الحديث يدور عن قنابل Paveway من إنتاج شركة Raytheon الأمريكية.
وذكرت الصحيفة، أن البيت الأبيض، برر هذه الخطوة، بتزايد التوتر مع إيران في الفترة الأخيرة، ومن أجل تحقيق ذلك، استخدم ترامب، صلاحيات استثنائية تمنحه الحق في إجراء المعاملات دون موافقة الكونغرس.
وكالات