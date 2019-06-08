كرواتيا – تغلب المنتخب الكرواتي على ضيفه الويلزي 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة “يورو 2020”.

وافتتح المنتخب الكرواتي النتيجة مبكرا بمساعدة النيران الصديقة من خلال المدافع الويلزي جيمس لاورينس في الدقيقة 17، قبل أن يعزز إيفان بيريسيتش النتيجة في الدقيقة 48، فيما جاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق ديفيد بروكس في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الكرواتي رصيده في صدارة المجموعة الخامسة إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ويلز عند النقطة 3 في المركز الثالث.

المصدر: sportbox.ru