ليبيا – أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي قرار بتشكيل لجنة أزمة لتقييم الأضرار في غات والمناطق المحيطة إثر تعرضها للسيول.

لجنة الأزمة التي يترأسها نائب رئيس المؤسسة إبراهيم بن غلبون ستقوم بحسب المكتب الإعلامي التابع للمؤسسة بزيارة لبلدية غات لتقييم الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة ومرافق المياه بمدينة غات، والبركت، وتهالة وتوفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها قطاع المياه بتلك المناطق على أن يكون هناك حالة انعقاد دائم للجنة.

وجاء القرار ضمن المتابعة والاستجابة السريعة لمجريات الأحداث الأخيرة في غات والمناطق المحيطة بها ومن المعلوم أن الأولوية في مثل هذه الظروف الطارئة محاولة التقليل من الخسائر البشرية والمادية عبر إخلاء المناطق المتضررة ومن ثم فنياً عقب انخفاض منسوب السيول يتم كسح المياه من المنازل التي اجتاحتها السيول.

كما تأتي هذه اللجنة ضمن الاستجابة السريعة للحكومة المؤقتة ورغم قلة الإمكانيات المادية إلا أنها تعمل في كافة أنحاء البلاد لحل المختنقات، وتوفير أفضل الظروف المعيشية للمواطنين.