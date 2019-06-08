روسيا – أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن المجر سترفع الطاقة الاستيعابية لنظام نقل الغاز الخاص بها، نهاية العام الجاري، لاستيعاب ما سيتم نقله عبر خط أنابيب “السيل التركي”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الخميس، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال نوفاك إن المجر تقوم ببعض التجهيزات من أجل خط الأنابيب المذكور، وفي هذا الإطار ستقوم بزيادة الطاقة الاستيعابية لنظام نقل الغاز، ليصبح بإمكانه نقل ما بين 6 إلى 10 مليارات متر مكعب.

ومن المخطط أن يبدأ خط أنابيب غاز السيل التركي العمل نهاية العام الجاري، ويتكون من خطين سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب، لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.

الأناضول