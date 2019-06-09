اليمن – أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا خلال اقتحام عناصر قوات ما يسمى بـ”الحزام الأمني” المدعومة إماراتيا مسجدا في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

ونقلت الوكالة أمس السبت عن مسؤولين أمنيين يمنيين قولهم إن عناصر هذه القوات اقتحموا المسجد الواقع في مديرية الأزارق الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العربي بقيادة السعودية، أثناء إقامة صلاة الجمعة فيه.

وأكد المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المهاجمين خطفوا ثلاثة أشخاص.

وذكرت الوكالة أن قوات “الحزام الأمني” أعلنت في بيان لها أن القتلى هم من مسلحي جماعة “أنصار الله” الحوثية الذين رفضوا الاستسلام، فيما أدانت العشائر المحلية هذه الحادثة وطالبت بملاحقة المسؤولين عنها.

وشهدت محافظة الضالع العام الجاري عمليات كر وفر إذ حاول الحوثيون انتزاع المنطقة من أيدي قوات الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف، وسبق أن أفادت مصادر يمنية لـ”أسوشيتد برس” بأن هذه التطورات جاءت على خلفية خلافات بين المقاتلين في قوات الحكومة وآخرين مدعومين من الإمارات، العنصر المهم في التحالف.

المصدر: “أسوشيتد برس”