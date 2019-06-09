مصر – أكدت المطربة المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في برنامج “توأم روحي”، أن لديهما من الأبناء ما يغنيهما عن إنجاب المزيد من الأبناء.

وأشارت أنغام إلى أن الأبناء رزق بيد الله وأنها لم تتحدث مسبقا مع زوجها في هذا الشأن.

وصرّح أحمد بأن ابنيه مالك وعيسى أغلى عنده من الدنيا، ولا يود أن يكون له أبناء غيرهما، فحبه لهما فوق الوصف، ومن أجلهما تحمل الكثير من التجاوزات في حقه وحق زوجته أنغام.

وألمحت أنغام إلى أن ياسين ابن اختها الراحلة غنوة أصبح من ضمن أبنائها فهي من ترعاه حالياً كما كانت تعتني بوالدته الراحلة في طفولتها.

وأشار أحمد إلى أن الهجوم الذي أعقب وفاة غنوة كان عنيفاً للغاية بسبب ابنها ياسين، وحدث الكثير من التجاوزات بشأن خلافاتها مع أفراد أسرتها.

وسائل اعلام مصرية