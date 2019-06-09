إسبانيا – أعلن لاعب كرة القدم الفرنسي صامويل أومتيتي، أمس بقائه في صفوف برشلونة الإسباني الموسم المقبل.

جاء ذلك على الأنباء التي ترددت حول رحيل أومتيتي عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تلقيه عروضًا وفقًا لوسائل الاعلام من ناديي أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وفي تصريح صحفي، قال أومتيتي “أمتلك عقدًا مع برشلونة، وسألتزم به ولن أرحل كما تردد مؤخرًا عن صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل”.

وأضاف “على الرغم من أنني عشت موسمًا صعبًا، وحزينًا بعد الفشل في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، إلا أنني قررت البقاء داخل جدران برشلونة في الموسم الكروي الجديد”.

واختتم المدافع الفرنسي تصريحاته بالقول “أنا أشعر بالسعادة في برشلونة، ومستمر حتى نهاية عقدي عام 2023”.

ولعب أومتيتي مع برشلونة بمختلف البطولات التي خاضها الفريق في الموسم الحالي، 15 مباراة بما يعادل 1268 دقيقة حيث ساهم في صناعة هدف وحيد.

الأناضول