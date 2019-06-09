تركيا – بلغت عائدات صادرات تركيا من الفواكه والخضروات، عبر الشحن الجوي، خلال السنة الماضية، 18 مليون و58 ألف دولار.

وذكرت معطيات صادرة عن اتحاد مصدري منطقة إيجة، أن إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة، بلغ مليارين و325 مليون دولار.

وارتفع حجم هذه الصادرات جوا، من 6 آلاف و215 طن، خلال 2017، إلى 6 آلاف و691 طن، خلال 2018، وذلك بعد توقيع اتفاق مع شركة الخطوط الجوية التركية، في هذا الخصوص.

واحتلت هونغ كونغ، الوجهة الأولى للصادرات التركية جوا، وبلغت عائداتها 3 ملايين و202 ألف دولار، وتلتها النرويج، بمليونين و229 ألف دولار، وسنغافورة بمليون و344 ألف دولار.

وجاء الكرز، على رأس هذه الصادرات، بقيمة 6 ملايين و502 ألف دولار، ثم الفطر البري بـ 4 ملايين و328 ألف دولار، والتين بمليونين و387 ألف دولار.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس اتحاد مصدري الفواكه والخضروات في منطقة إيجة “خير الدين أوشاك”، إن إنتاج الفواكه الصيفية انطلق متأخرا هذه السنة، بسبب الظروف الموسمية.

وأضاف أن التصدير عبر الجو، يشكل فرصة مهمة للمصدرين الراغبين في إيصال منتوجاتهم إلى الأسواق الخارجية بسرعة.

وأردف: “نهدف خلال 2019، إلى تصدير ما قيمته 20 مليون دولار من الفواكه والخضروات، عبر طائرات الشحن التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية”.

الأناضول