العراق – رجح نائب رئيس الحكومة العراقية الأسبق بهاء الأعرجي صحة الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة، والتي تشير لقرب استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من منصبه.

وأضاف أن “الأنباء المتداولة في الأيام القليلة الماضية حول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن لم تكن حقيقية، فليست بالبعيدة”.

وتابع أن “عبد المهدي يؤمن ببناء دولة المؤسسات إلا أن الشركاء السياسيين لم يمنحوه الحرية الكاملة للبدء بعملية البناء وتصحيح أخطاء المراحل السابقة وذلك بسبب المحاصصة والاستحواذ”.

وأشار الأعرجي إلى أن “عبد المهدي سيبادر إلى تقديم مرشحين من قبله للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة في حال لم تتعاون الكتل معه في إكمال التشكيلة الوزاريّة وتقديم مرشحين مهنيين أكفاء”.

واعتبر أن “استقالة عبد المهدي ستكون جاهزة عند وجود أي عرقلة من أي كتلة، كونه لا يريد أن يتحمل أخطاء الآخرين، فهو ليس من المتشبثين بالمنصب”.

المصدر: RT