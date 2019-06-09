ليبيا – كشف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية المُكلف فضيل الكاسح أن الشركة ستتسلم 4 طائرات إيرباص جديدة من طراز A350.

الكاسح أشار في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا218” أمس السبت إلى اجتماع من المُنتظر أن يُعقد بمقر وزارة الداخلية التابعة للحكومة المُؤقتة وسيضم إدارة شركة الخطوط الليبية ومسؤولين من الوزارة لبحث آلية تمكينه من استلام مقر الخطوط الليبية في بنغازي.

وحول تفاصيل صفقة طائرات إيرباص الجديدة ، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن تاريخ تعاقد ليبيا مع الشركة للحصول عليها يعود للعام 2008 وتنص على شراء 4 طائرت إيرباص أي 350 على أن يتم تسليمها لليبيا عام 2022.

وأكد الكاسح أن لا علم له بقيمة العقد ، لافتاً أن مجلس الادارة الذي وصفه بـ “الموازي ” طالب بوقف الصفقة الخاصة “بي أي 350” إلا أن المسألة ما زالت غامضة، على حد قوله.