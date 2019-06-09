ليبيا – تحصلت صحيفة المرصد على مقطع لطائرة عسكرية مسيرة بدون طيار وهي تحط في مطار معيتيقة الدولي الساعة السابعة من صبيحة أول أيام عيد الفطر الموافق الرابع من يونيو الجاري .

وبينما كانت تتعالى تكبيرات صلاة العيد من المساجد ، بيّنت اللقطات طائرة مسيرة وهي تناور لتحط في الجزء الشرقي العسكري من مطار معيتيقة وقد بدت من شكل هيكلها وحجمها وريشاتها الخلفية المربعة وكأنها من نوع ” عنقاء 2 “ تركية الصنع .

وفي يوم الجمعة الموافق 7 أبريل ، إستهدفت ضربتين جويتين الجزء الشرقي من القاعدة وأعلن اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة إستهدافهم طائرة تركية بدون طيار تلتها ضربة إستهدفت طائرة أخرى في مساء اليوم التالي .

وأصدر المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق بيانات تنديد بالقصف إستنكروا خلالها ما وصفوه بالصمت الدولي معتبرينه جريمة حرب و تهديداً لحركة الطيران المدني التي أكد المطار بنفسه عدم تأثرها بالقصف ولم تسمح السلطات الامنية بالمطار بدخول الصحافة للتصوير قبل أن تأتي هذه اللقطات لتنفي الروايات الحكومية في طرابلس وتثبت حقيقة وجود أهداف عسكرية إستوجب قصفها ، وفقاً لرواية القيادة العامة .

ويوم أمس السبت سمحت السلطات ببث بعض اللقطات خلال زيارة وفد من وزارة المواصلات للمطار وبينت هذه اللقطات حطاماً لطائرة مجهولة بمحرك مروحي بثلاثة شفرات يطابق شكله الخارجي محرك طائرة ” العنقاء 2 “ التركية .

وتعهد المنفور في حديث لـ المرصد بتحييد مطار معيتيقة عن الأعمال عن الأعمال العسكرية من طرف حكومة الوفاق وذلك بما يضمن إستمرار عمله كمرفق مدني وحيد يقدم خدمته لسكان طرابلس عقب إحراق فجر ليبيا للمطار الدولي سنة 2014 .

المرصد – خاص