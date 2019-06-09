موسكو – شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو وبكين لا تنشئان أي تحالفات عسكرية، مؤكدا أن علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين غير موجهة ضد أطراف ثالثة.

وجاء هذا التصريح خلال مشاركة الرئيس الروسي في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وفي سياق إجابته على سؤال حول ما إذا كان العلاقات التجارية بين روسيا والصين قد تحل محل العلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول الغرب.

وأجاب بوتين: “تكمن الحقيقة في أننا والصين لا ننشئ أي تحالفات عسكرية، إننا شريكان استراتيجيان، لكننا لا نتعاون ضد طرف ما، بل نعمل لصالح أنفسنا وشركائنا”.

وأشاد الرئيس الروسي بالعلاقات مع بكين، ووصفها بـ”الشريك الاستراتيجي الرئيسي” لموسكو.

وأوضح أن “العلاقات الروسية الصينية تتسم بعمق واتساع لا مثيل لهما في العلاقات بين روسيا وأي دولة أخرى في العالم حاليا”، مؤكدا أن البلدين “شريكان استراتيجيان بالمعنى الكامل للعبارة، ودون أي مبالغة”.

وأشار بوتين إلى وجود “رغبة متبادلة من كلا الجانبين بضمان اتباع نهج المساواة عند تسوية مختلف المسائل”.

وعبر بوتين عن قناعته بأن “التعاون بين روسيا والصين على الساحة الدولية يشكل أهم عوامل الاستقرار في الشؤون العالمية”.

وأكد بوتين أن “روسيا منفتحة على العمل مع جميع الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية التجارية”، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين لا تتعارض مع هذا الغرض.

وأضاف: “لا نجابه شيئا بآخر، ونحن على استعداد للعمل مع الجميع”.

المصدر: وكالات